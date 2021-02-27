Індексація пенсій стартує з березня

Як повідомляє Politeka.net з 1 березня в Україні буде проведена індексація або осучаснення пенсійних виплат для деяких категорій українських пенсіонерів. Норми індексації прописані в Закон про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування".

Відомо, що нинішня індексація торкнеться близько восьми мільйонів осіб, середній розмір збільшення грошових виплат складе 308 грн, мінімальна сума – 100 грн, а деякі пенсіонери відчують істотне підвищення в 700 грн. Такі виплати очікуються для людей, у кого розрахунковий розмір 6,3 тисячі грн.

Варто пам'ятати, що індексації підлягає тільки розрахункова за формулою пенсія, доплати за стаж або інші пільги під індексацію не потрапляють.

Щоб знати розмір індексації, потрібно вою розрахункову пенсію помножити на 1,11. Необхідно враховувати, що "чистий" розмір пенсії не має на увазі надбавки за стаж, збільшення виплати до рівня прожиткового мінімуму, добавок по 500 грн людям старше 80 років, а також підвищення виплат до 2400 грн для тих, кому виповнилося 65 років і хто виконав вимоги за стажем.

Розмір індексації вважається як сума половини торішньої інфляції та половини від динаміки зростання зарплат за останні три роки. Рівень інфляції був у межах 5%, а зарплати зростали на 17% (у сумі виходить 22%, а половина – 11%).

Нагадаємо, що за словами прем'єра з 1 березня пенсії зростуть на 11%, що говорить про середнє підвищення виплат на більш ніж 300 грн.

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