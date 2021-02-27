Ось це поворот!

Телеведучий Володимир Остапчук потрапив до імпровізованого відділення поліції



Як передає Politeka.net, кадри допиту шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Нічні тортури! Печерське РВВС на чолі з Вікторівною", - йдеться у підписі до відео.

Хоч затримання і було розіграно сімейною парою, кадри все одно вийшли досить кумедними.

"Володимире, у мене до вас дуже серйозне питання:ви їли сьогодні десерт?",- почала допит кохана шоумена.

Остапчук їй підіграв:

"О Господи, не світіть в обличчя! Я все скажу. Так, вибачте. 15 діб", - відповів Володимир, підставивши руки під наручники.

Нагадаємо, 33-річна юрист Христина Горняк та телеведучий Володимир Остапчук одружилися восени минулого року. Церемонія відбулася 15 жовтня.

Про заручини пари стало відомо в серпні цього року. Володимир зробив пропозицію Христині в день річниці знайомства під час романтичної подорожі.

Нагадаємо, що дружина Остапчука на пляжі засвітила пікантні місця, дозволивши вітру задерти накидку:"жінка-картинка".

Як повідомляла Politeka, бездітна дружина Остапчука приголомшила одкровенням:»жінка вигорає або стає порожньою, якщо...".

Також Politeka писала, що дружина Остапчука без краплі збентеження показала себе без одягу, позбавивши слів навіть чоловіка:"Уф, гаряче".