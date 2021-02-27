Телеведучий Володимир Остапчук потрапив до імпровізованого відділення поліції
Як передає Politeka.net, кадри допиту шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Нічні тортури! Печерське РВВС на чолі з Вікторівною", - йдеться у підписі до відео.
Хоч затримання і було розіграно сімейною парою, кадри все одно вийшли досить кумедними.
"Володимире, у мене до вас дуже серйозне питання:ви їли сьогодні десерт?",- почала допит кохана шоумена.
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Остапчук їй підіграв:
"О Господи, не світіть в обличчя! Я все скажу. Так, вибачте. 15 діб", - відповів Володимир, підставивши руки під наручники.
Нагадаємо, 33-річна юрист Христина Горняк та телеведучий Володимир Остапчук одружилися восени минулого року. Церемонія відбулася 15 жовтня.
Про заручини пари стало відомо в серпні цього року. Володимир зробив пропозицію Христині в день річниці знайомства під час романтичної подорожі.
Нагадаємо, що дружина Остапчука на пляжі засвітила пікантні місця, дозволивши вітру задерти накидку:"жінка-картинка".
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