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Суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво вразив шанувальників незвичайним фото

Як передає Politeka.net, новий знімок відомий кухар опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні на кухні «Майстер шеф» з'являться страви з наших ресторанів. Як вважаєте, чи зможуть учасники перевершити легендарні твори суддів?",- поцікавився Ектор у підписі до посту.

На опублікованому кадрі суддя "майстер шефа" постав з ватяними паличками в носі, чим викликав обурення своїх шанувальників.

Деякі з них пояснили, що це процедура краси, але публікувати таке відверте фото порахували зайвим.

"Фу, що за огидне фото", "Він з глузду з'їхав? Може ще інші моменти з життя догляду за собою виставить?", "Фу, мене зараз вирве, я тільки поїла. Тобі в такий величезний ніс треба колоду вставляти, а не ватяну паличку", - писали в коментарях під постом.

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