Співачка Надя Дорофєєва потрапила в біду на вулиці Києва
Як передає Politeka.net, про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Співачка записала сторіс, в якій вже показала наслідки.
Чоловік співачки, який приїхав на місце інциденту, прокоментував подію.
"Напевно, ті, хто стежить за сторіс Наді бачили, що вона потрапила в яму і розфігачила два колеса. Ну що ж, не в Наді проблема, я вам покажу, де ця яма", - поділився Володимир.
Він вийшов з машини і продемонстрував місце, де постраждав автомобіль Дорофєєвої.
"Ось йде вулиця І прямо посеред неї яма, залита калюжею замість асфальту, що зійшов", - поділився співак.
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