Співачка Надя Дорофєєва потрапила в біду на вулиці Києва

Як передає Politeka.net, про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.



Співачка записала сторіс, в якій вже показала наслідки.

Чоловік співачки, який приїхав на місце інциденту, прокоментував подію.

"Напевно, ті, хто стежить за сторіс Наді бачили, що вона потрапила в яму і розфігачила два колеса. Ну що ж, не в Наді проблема, я вам покажу, де ця яма", - поділився Володимир.



Він вийшов з машини і продемонстрував місце, де постраждав автомобіль Дорофєєвої.



"Ось йде вулиця І прямо посеред неї яма, залита калюжею замість асфальту, що зійшов", - поділився співак.







Раніше ми писали, що чоловік Дорофєєвої Дантес осоромився на "Лізі сміху", Єфросиніна аж почервоніла: кадри облетіли мережу.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва шокувала своїм домашнім виглядом з рідиною на обличчі і без зачіски: "збудилися?".

Також Politeka писала, що розпатлана Дорофєєва розстебнула кофтинку, заманивши в кайдани ночі: «з тобою так весело…».