Відома підопічна Потапа Мішель Андраде подражнила шанувальників ідеальними вигинами

Як повідомляє Politeka.net співачка Мішель Андраде показала, як проводить свій вихідний день. У сторіс на Instagram дівчина оприлюднила кадри після тренування зі своєю подружкою.

Дівчата позували перед дзеркалом в тренажерному залі, вони пританцьовували і повиляв п'ятою точкою потершись один об одного.

Мішель сказала: "А ми не тільки на розтяжки ходимо. Накачали свої ж * нирки", - співуче промовила знаменитість.

Дівчата встигли також покуражитися поки відео не закінчилося.

На Мішель була розтягнута майка поверх спортивного топа і сині спортивні легінси, а на її подружці – рожеве Худі та чорні легінси.

Обидві дівчини не соромлячись показали свої пам'ятки, та їм і нічого приховувати, фігурки у обох – просто диво.

Варто сказати, що Мішель Андраде часто порівнюють з Настею Каменських, однак, відповідаючи на питання шанувальників, чи не турбує її даний факт, дівчина заявила, що попри зовнішню схожість, у кожної з артисток свій шлях.

Мішель останнім часом спробувала себе в ролі ведучої " Орла і решки», відправившись до Болівії, де живе батько і родичі дівчини.

Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде у вульгарному топіку показала більше, ніж планувала.

Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа показала приклад, як зберігати спортивну форму: кадри з тренажерного залу.

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