Відома підопічна Потапа Мішель Андраде подражнила шанувальників ідеальними вигинами
Як повідомляє Politeka.net співачка Мішель Андраде показала, як проводить свій вихідний день. У сторіс на Instagram дівчина оприлюднила кадри після тренування зі своєю подружкою.
Дівчата позували перед дзеркалом в тренажерному залі, вони пританцьовували і повиляв п'ятою точкою потершись один об одного.
Мішель сказала: "А ми не тільки на розтяжки ходимо. Накачали свої ж * нирки", - співуче промовила знаменитість.
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Дівчата встигли також покуражитися поки відео не закінчилося.
На Мішель була розтягнута майка поверх спортивного топа і сині спортивні легінси, а на її подружці – рожеве Худі та чорні легінси.
Обидві дівчини не соромлячись показали свої пам'ятки, та їм і нічого приховувати, фігурки у обох – просто диво.
Варто сказати, що Мішель Андраде часто порівнюють з Настею Каменських, однак, відповідаючи на питання шанувальників, чи не турбує її даний факт, дівчина заявила, що попри зовнішню схожість, у кожної з артисток свій шлях.
Мішель останнім часом спробувала себе в ролі ведучої " Орла і решки», відправившись до Болівії, де живе батько і родичі дівчини.
Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде у вульгарному топіку показала більше, ніж планувала.
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