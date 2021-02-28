Відома українська актриса і гумористка Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", напередодні весни показала дещо цікаве
Знаменитість приміряла стильний кежуал-аутфіт яскраво-оранжевого кольору. Своїми фото красуня поділилася з передплатниками у себе в Instagram-блозі, передає Politeka.net
Лера одягнена в яскравий костюм, що складається з штанів на гумці, майки і світшота з об'ємними рукавами, який відмінно підкреслив струнку фігуру артистки.
Волосся зірці зібрали в красиву зачіску з зібраними на потилиці хвилястим волоссям. Макіяж візажисти виконали з акцентом на очі. Лера Товстолес виглядає неймовірно свіжою і привабливою.
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу: "25-річні позаздрять"
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Рання весна скасовується, українців приголомшили прогнозом погоди і попередили про небезпеку: "1 і 2 березня..."
Розкрилися деталі таємничої загибелі відомого російського актора: "Страшні побоювання підтвердилися"
Зірка "Жіночого кварталу" покрутилася в різних позах, не забувши блиснути своєю пружною п'ятою точкою і стрункою талією.
"Тепер мій улюблений колір )
Весна близько і я відчуваю її всіма фібрами душі. Я ж весняна людина.
Дякую за цей шикарний костюм.
Стільки компліментів я вже давно не отримувала 😍якість, упаковка, дизайн💦 💦 💦", - йдеться в підписі.
Фолловери почали залишати захоплені відгуки в коментарях, звернувши увагу на шикарні вигини красуні.
"Вааааау🔥 яка красуня❤️", " Красотуля проста вогонь в червоний ❤️", " Вам йде", " хороша попочк@...", пишуть вони.
Нагадавши, що красуня з "жіночого кварталу" відкрила піджак, прикувавши погляди до самого соковитого
А ще Politeka писала, що зухвала блондинка з "Квартал 95" показала свою головну солодкість крупним планом