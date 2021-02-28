Їй дуже йде

Відома українська актриса і гумористка Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", напередодні весни показала дещо цікаве

Знаменитість приміряла стильний кежуал-аутфіт яскраво-оранжевого кольору. Своїми фото красуня поділилася з передплатниками у себе в Instagram-блозі, передає Politeka.net

Лера одягнена в яскравий костюм, що складається з штанів на гумці, майки і світшота з об'ємними рукавами, який відмінно підкреслив струнку фігуру артистки.

Волосся зірці зібрали в красиву зачіску з зібраними на потилиці хвилястим волоссям. Макіяж візажисти виконали з акцентом на очі. Лера Товстолес виглядає неймовірно свіжою і привабливою.

Зірка "Жіночого кварталу" покрутилася в різних позах, не забувши блиснути своєю пружною п'ятою точкою і стрункою талією.

"Тепер мій улюблений колір )

Весна близько і я відчуваю її всіма фібрами душі. Я ж весняна людина.

Дякую за цей шикарний костюм.

Стільки компліментів я вже давно не отримувала 😍якість, упаковка, дизайн💦 💦 💦", - йдеться в підписі.

Фолловери почали залишати захоплені відгуки в коментарях, звернувши увагу на шикарні вигини красуні.

"Вааааау🔥 яка красуня❤️", " Красотуля проста вогонь в червоний ❤️", " Вам йде", " хороша попочк@...", пишуть вони.

Нагадавши, що красуня з "жіночого кварталу" відкрила піджак, прикувавши погляди до самого соковитого

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