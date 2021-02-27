Спокуслива красуня DJ Nana похвалилася витонченою шиєю в масажному кріслі, очей не відірвати

Як повідомляє Politeka.net відома співачка Анастасія Кумейко, яка виступає під псевдонімом DJ Nana, колишня учасниця групи Nikita, зачарувала фанатів фото в масажному кабінеті. Невеликі відео співачка розмістила у своєму сторіс на Instgaram.

У кадрі Анастасія позує на масажному кріслі, їй роблять масаж обличчя і шиї, так званий лімфодренажний масаж, який змушує активізувати очисні функції організму.

Розслаблена і задоволена знаменитість прокоментувала відео, розповівши, що ввечері їла пюрешку з соліннями, що відразу відбилося на обличчі. Адже ввечері краще обмежитися більш легкою їжею, а велика кількість солі відразу дасть про себе знати.

"Лімфодренажний масаж припав як раз доречний", написала знаменитість, коментуючи блаженний стан спокою і розслабленості на відео.

Настя Кумейко часто публікує у своїх блогах рекламу, всякого роду поради, крім кадрів з творчого життя.

Зовсім недавно Настя опублікувала гаряче відео в білизні та ботфортах. Красуня була в спортивному ліфчику, який підкреслив бюст, а трусики на товстій гумці, злегка підстрибнули, оголивши сідниці.

Також на артистці була червона куртка - її вона розпахнула.

Нагадаємо, що розпалена екс-Nikita Кумейко в білизні і ботфортах показала свою гнучкість: "яка ж ти чарівна".

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