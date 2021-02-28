Український шоумен Юрій Горбунов показав свою дружину Катю Осадчу в домашній обстановці і без макіяжу

Як пише Politeka.net, фотознімок відомий український телеведучий виклав у себе в Instagram.

Українці вже давно звикли до стильних образів 37-річної ведучої програми "Світське життя" Каті Осадчої, з її незвичайними головними уборами, футуристичними нарядами і незабутнім макіяжем. Не дарма її багато хто вважає українською іконою стилю.

Однак її чоловік Юрій Горбунов несподівано вирішив показати Катю в зовсім іншому образі-повсякденному, такий, який бачить її кожен день.

Знімок зроблений в домашній обстановці на тлі столу і картини.

Подружжя ніжно обнялися і не можна не звернути уваги на те, що телеведуча позувала практично без макіяжу, що тільки підкреслило її природну красу.

«Розкішний весь субота! І не забувши сходити на вихідний на «Божевільний весілля» - підписав фото Горбань.

Раніше Юрій вирішив похвалитися стильним family look'ом зі своїм 4-річним синочком Ванею. Він опублікував фото з хлопчиком з супермаркету.

Тато і син наділи схожі білосніжні куртки-пуховики, темні штани і білі кросівки.

«Ну що синок, купувати весь за списком, який мама написавши, або тільки солодке?",- відзначився почуттям гумору в підписі до фото Горбунов.

Нагадаємо, що Горбунов запалив на репетиції нового шоу, розбурхавши Саніну з " Танців з зірками».

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