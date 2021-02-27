Маестро давно не був на батьківщині

Ресторатор і суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як проводив час у себе на батьківщині в Колумбії

Кадри маестро кулінарного мистецтва розмістив у себе в Instagram, пише Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Як відомо, Цього місяця ресторатор полетів на батьківщину в Колумбію, яку не відвідував вже більше року - з початку пандемії коронавірусу. Також відомо, що Ектор великий любитель собак, тому суддя «Мастер Шефа» не міг пройти повз, щоб не відобразити себе з ними.

"Хто ваші улюблені домашні тварини? Пишіть в коментарях:😸 🐶", - написав Хіменес-Браво.

На відео, задоволений Ектор в квітчастих шортах і замотаний в рушник сидить на стільці, а його облизує чорна собака, яка, по всій видимості, дуже рада приїзду чоловіка.

Фанати охоче стали розповідати про своїх домашніх вихованців.

"Це любов" ," у мене диво один в один як на останньому відео 😍", "у нас три Джекрассел Муля , миру і Марс😍", " морська свинка", " Наш улюбленець котик Бельчик❤️", - пишуть в мережі.

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