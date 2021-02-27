Шоумен і обранець "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт розповів пікантні подробиці про свою кохану

Як повідомляє Politeka.net Еллерт у своєму Instgaram розмістив цілу серію смішних і милих фото, де поміркував про ноги своєї коханої Ксю.

Він написав довгий пост про те, що підозрює, ніби Ксенія "робить обхід Землі" щодня, тому як при будь-якому зручному випадку вона закидає свої втомлені ноги.

"Людина за своє життя може обійти Землю чотири рази. Є підозра, що моя кохана людина робить обхід Землі кожен День. Тому що Ксю скрізь закидає свої втомлені ноги: в машині на торпеду... на кухні на мене... навіть вранці я прокидаюся обійнявшись з її ногами...".

Далі Олександр вирішив поцікавитися у своїх фанаток, чи порівнюють вони свої втомлені ноги з лапами тварин. Він попросив своїх передплатниць визначити з якими ж ногами відчуваєш себе просто нестерпно.

"Гортай карусель і пиши з якими тобі просто нестерпно...",- написав Олександр.

Варто сказати, що фото, якими проілюстрував Олександр свій пост досить милі і забавні. Він використовував одну фотографію, коли він з Ксенією сидить за столом, а її ноги знаходяться на його колінах.

Тільки ось ноги з кожною новою фотографією перетворюються в лапи слона, копита, ноги восьминога, курки, і навіть русалки – риб'ячий хвіст.

Саме ця остання фотографія з Ксенією русалочкою дуже сподобалася шанувальникам.

Вони із задоволенням прокоментували фотографії, зізнавшись, що часто порівнюють ноги з копитами.

"Які милості ❤️❤️🤗🤗🤗", "Відразу видно хто головний в сім'ї 😂", "Риб'ячий хвіст-топчик для опису втоми;)", "Це ж геніально", "😂 Звісно))) кажу, що я так втомилася, що відкину КОПИТА)))", "Та блін, і тут Ксюю їсть, а ти ні! Як ти там ще не помер то а?????))) ", "Це вищий ступінь довіри. Означає, що відчуває себе спокійно без опори під ногами. В цей час-це Ви))", "Я теж ноги закидаю на чоловіка", "Свині ратички найкращі 😂", "Русалка і восьминіг топ🔥 🔥 🔥".

Нагадаємо, що особисте листування Еллерта з" Холостячкою "Мішиною з'явилася в мережі:" після шести ні-ні...".

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