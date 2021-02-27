Євген Кошовий повідомив, що з Студія "Квартал 95" вирушає у гастрольний тур містами України

Як пише Politeka.net, відеозвернення знаменитість розмістив у себе в Instagram (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

За кермом автомобіля український комік розповів, що через півтора року "Квартал-95" їде в тур.

"Через півтора року з великою перервою ми їде в маленький гастрольний тур. 4 березня - це буде Дніпро, 5 березня - Кривий Ріг, 6 березня – Запоріжжя, 7 березня – місто Харків, 8 березня будемо вітати прекрасних полтовчанок і всіх особин жіночої статі з Міжнародним жіночим днем», - говорить комік.

За словами Кошового, для них це буде перевірка, тому що вони відвикли від глядача.

"Для вас це буде по кайфу. Приходьте на концерт, ми пожартуємо, ви поржете», - запрошує він.

Фолловери почали коментувати новину, зазначивши, що Євген дуже поправився.

"Співаючий Жека повернувся)))))))))))) Привіт і тобі відмінного настрій Жень»,

"Схуд", " заберіть назад свого веселуна! Від того, що у нього морда стала серйозна нічого не змінюється! Або ви теж з ним у всіх схемах?»,

"Скоро Юзика наздожене", - висловилися в мережі.

Нагадаємо, що Кошовий з " Квартал 95 "зганьбився новим" патріотичним "відео:"Це не твоє, ковпак більше підходить".

Як повідомляла Politeka, Кошовий з " Квартал 95 "ошелешив небезпечними розвагами з відомим українцем:" втопитися в сльозах...".

Також Politeka писала, що Кравець з " Квартал 95 "зухвало кинула виклик Кошовому, підкоривши яскравим виступом:" До зустрічі на...".