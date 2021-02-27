Євген Кошовий повідомив, що з Студія "Квартал 95" вирушає у гастрольний тур містами України
Як пише Politeka.net, відеозвернення знаменитість розмістив у себе в Instagram (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
За кермом автомобіля український комік розповів, що через півтора року "Квартал-95" їде в тур.
"Через півтора року з великою перервою ми їде в маленький гастрольний тур. 4 березня - це буде Дніпро, 5 березня - Кривий Ріг, 6 березня – Запоріжжя, 7 березня – місто Харків, 8 березня будемо вітати прекрасних полтовчанок і всіх особин жіночої статі з Міжнародним жіночим днем», - говорить комік.
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За словами Кошового, для них це буде перевірка, тому що вони відвикли від глядача.
"Для вас це буде по кайфу. Приходьте на концерт, ми пожартуємо, ви поржете», - запрошує він.
Фолловери почали коментувати новину, зазначивши, що Євген дуже поправився.
"Співаючий Жека повернувся)))))))))))) Привіт і тобі відмінного настрій Жень»,
"Схуд", " заберіть назад свого веселуна! Від того, що у нього морда стала серйозна нічого не змінюється! Або ви теж з ним у всіх схемах?»,
"Скоро Юзика наздожене", - висловилися в мережі.
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