Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова показала спокусливий образ у прозорому вбранні

35-річна знаменитість поділилася в своєму Instagram новими кадрами в чуттєвому вбранні. Про це пише Politeka.net.

На фото Саліванчук млосно позує прямо за кухонним столом. Незважаючи на домашню обстановку навколо, образ актриси зовсім не скромний. Так, красуня накинула на себе бузковий халатик з прозорої тканини. Таке вбрання ні краплі не приховав її розкішну фігуру. Під ним можна було помітити ніжно-рожеве плаття.

Саліванчук сидить на стільці, закинувши оголені ніжки на стіл. В руках вона тримає величезне перо, яке доповнює її ніжний повітряний образ.

Свій пост актриса супроводила притчею з цікавою мораллю.

"Той, хто чекає можливості зробити відразу багато хорошого, ніколи нічого не зробить. Життя складається з дрібниць. Дуже рідко з'являється можливість зробити відразу дуже багато. Справжня велич полягає в тому, щоб бути великим у дрібницях", - написала Саліванчук.

Її шанувальники тут же відреагували на пост зірки.

"Такі асоціації у Вас зароджуються в моменти таких відвертих фотосесій?", "Красива дуже", "ти дуже красива на цьому фото, гріх не поставити лайк", "Така сильно красива! Вау!",- пишуть люди.

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