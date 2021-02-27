Популярна співачка українського походження Віра Брежнєва знялася в стильній фотосесії в незвичайному "золотому" костюмі
Віра Брежнєва звикла звертати увагу до себе завдяки стильним перетворенням і одязі, яка б підкреслила її струнку фігуру. Так як зірка ретельно стежить за собою, вона виглядає дуже доглянуто і спокусливо.
Віра любить розповідати про себе, схуднення і плани на майбутнє, також в Instagram вона ділиться всіма фото, які можуть підкорити шанувальників своєю пікантністю. Так було і цього разу Віра показала себе без збентеження в незвичайному костюмі золотистого відтінку.
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Причому позувала вона без ліфа, а кофта була застебнута лише на один гачок, що надав вигляду якоїсь відвертості. Вигинаючись, Брежнєва похвалилася і стрункими ногами. Примітно, що такій фігурі Віра зобов'язана харчуванню і спорту, як вона сама запевняє.
"Яка шикарна Віра; Боже, краса яка; вогник; красуня; обожнюю вашу творчість❤; у робіт Наталії свій шикарний стиль!!!; Огнище; Божественно. Мені здається, це Найкращий фотограф для Вас; Шикарно!; 🔥 вогонь; ось ні фіга собі😮 Ого, як Вірочку вивернуло!!!; Красуня; Красиво; схоже на якесь то рослина👏; Ах красуня; неймовірно; Віра, ви така красуня; на імбир схожа; може так і назвати колекцію?",- пишуть фанати.
До цього артистка також вирішила розповісти про себе. Віра позувала, витягнувшись на стільці. Зірка одягла топ майже тілесного кольору. Короткий наряд, оголяв види на пружний живіт красуні, а також обтягнув її груди.
Брежнєва зверху одягла смугастий жакет, який розкрила заради ефектного кадру. Також зірка була в брючках, що підкреслили її тонку талію.
Співачка розпустила довге волосся і дивилася в камеру, відкривши губи.
Нагадаємо, що Брежнєва похвалилася улюбленою розвагою з Меладзе, здивувавши зовнішністю:"різниці у віці не помітно".
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