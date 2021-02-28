Відома блогерка і переможниця "Холостяка" вагітна Даша Квіткова показала стильну фотосесію

Як повідомляє Politeka.net відома переможниця "Холостяка" вагітна Даша Квіткова розмістила фото показавши свій животик. Даша обожнює спілкуватися зі своїми шанувальниками на сторінці Instagram. Пост, який розмістила вагітна переможниця Холостяка стосувався усвідомлення.

Усвідомлення щастя, життя в сьогоденні і прийняття того, що оточує тебе наразі. Така філософія щастя багатьом припала до душі. Даша сказала, що обожнює здатність бути щасливими абсолютно скрізь.

"Насолоджуватися, цінувати кожен день і отримувати максимум задоволення від того, що ми маємо. Не приймати як належне, а жити з великою вдячністю всередині", - написала Даша.

Дівчина вважає, що неважливо, де ми знаходимося, будь то Мальдіви, Єгипет або озеро неподалік від будинку, важливо цінувати те, що ти маєш "життя до дрібниць".

Дівчина також сподівалася, що не втратить цю здатність до кінця днів.

Шанувальники прокоментували пост, порадівши за дівчину:

"Фото нереальні😍 як і пост)", "Справді дуже важливо вміти відчувати щастя не залежно від того, де ти знаходишся", "це найправильніша позиція життя. Жити і насолоджуватися життям, де б ти не був. 😍 Краса)🔥", "Ві Неймовірна 😍😍😍", "Як гарно😍😍", "Вогонь🔥🔥❤️", "Вау😍 Даааш🔥 так ніжно 🤤", "Дуже красива😍", "найкрасивіша жінка ❤️💕🌸", - не вдержали емоцій шанувальники.

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