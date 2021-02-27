Знаменита українська фешн-фото Соня Плакидюк показали свої вечірні посиденьки з зірками шоу "Супер Топ-модель по-українськи"

Знаменитість поділилася кумедними фото з красунями-моделями на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Судячи зі знімків, Плакидюк проводить час з учасницями проекту «Супер Топ-модель по-українськи» Олександрою Литвин і Аріною Любителевою. Втрьох вони позують в одному з номерів київського готелю.

Всі три красуні одягнені в чорне, а на голові у них можна помітити фірмові пов'язки готелю. Фотограф і моделі демонструють на камеру забавні вирази обличчя, немов подружки, які зібралися повеселитися разом.

"Добре вам знайомі жінки", - підписала кадри Плакидюк.

Її передплатники тут же почали коментувати пост.

"Ви супер!", "Які всі красуні", "які крали", "сексі", "які дівчата", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що суддя проекту «Супер Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк почала займатися спортом з початку карантину. У соціальній мережі Instagram зірка поділилася кадром після занять, причому зробила селфі дівчина прямо у вбиральні біля унітазу і раковини.

На знімку Соня показала себе в обтягуючих спортивних штанях і короткій чорній кофті.

Нагадаємо, безкомплексна Соня Плакидюк показала себе в туалеті і нарвалася на хамство: "Правильно, худніть".

Як повідомляла Politeka, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" вразила різкою зміною в зовнішності: "Попрощайся зі своїми...".

Також Politeka писала, що фігуриста Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" пограла стегнами: "Новий зайчик Playboy".