Актриса Ольга Сумська показала результат після відвідування салону краси

Кадри українська актриса кіно і театру виклала у себе в сторіс Instagarm, пише Politeka.net

На вихідних 54-річна Ольга Сумська вирішила відзначитися походом в салон-краси, де привела в порядок своє волосся, перефарбувавши їх в інший відтінок, а також зробила укладку.

На знімку видно завершальний етап, майстер сушить феном волосся артистки, а вона знімає те, що відбувається на телефон.

"Як вам колір, друзі», - запитала Ольга у своїх фанатів.

Фолловери не змогли обговорити побачене, так як в розділі сторіс, як відомо, всі коментарі відключені.

До слова, Ольга Сумська велику увагу приділяє догляду за собою, тому не дивно, що її зовнішності можуть позаздрити і молодші жінки.

Раніше ми писали, що актриса вирішила показати своє обличчя крупним планом, не тільки без всяких фільтрів, але і без косметики.

"Часто дуже отримую повідомлення, щоб я робила сторіс без фільтрів. Ось, без фільтрів і без макіяжу. Друзі, ви можете все розглянути. Ну, звичайно, з фільтрами краще. Зараз, яка є", - звернулася зірка до фоловерів.

Нагадаємо, що підрослу онуку Ольги Сумської показали в мережі, рідкісне фото.

Також Politeka писала, що пишногруда дочка Ольги Сумської розстебнула блузку і звела з розуму розкутим чином.

Як Politeka повідомляла, що пишногруда дочка Ольги Сумської показала свою красу крупним планом: аж очі розбігаються



