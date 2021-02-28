Актриса Ольга Сумська показала результат після відвідування салону краси
Кадри українська актриса кіно і театру виклала у себе в сторіс Instagarm, пише Politeka.net
На вихідних 54-річна Ольга Сумська вирішила відзначитися походом в салон-краси, де привела в порядок своє волосся, перефарбувавши їх в інший відтінок, а також зробила укладку.
На знімку видно завершальний етап, майстер сушить феном волосся артистки, а вона знімає те, що відбувається на телефон.
"Як вам колір, друзі», - запитала Ольга у своїх фанатів.
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Фолловери не змогли обговорити побачене, так як в розділі сторіс, як відомо, всі коментарі відключені.
До слова, Ольга Сумська велику увагу приділяє догляду за собою, тому не дивно, що її зовнішності можуть позаздрити і молодші жінки.
Раніше ми писали, що актриса вирішила показати своє обличчя крупним планом, не тільки без всяких фільтрів, але і без косметики.
"Часто дуже отримую повідомлення, щоб я робила сторіс без фільтрів. Ось, без фільтрів і без макіяжу. Друзі, ви можете все розглянути. Ну, звичайно, з фільтрами краще. Зараз, яка є", - звернулася зірка до фоловерів.
Нагадаємо, що підрослу онуку Ольги Сумської показали в мережі, рідкісне фото.
Також Politeka писала, що пишногруда дочка Ольги Сумської розстебнула блузку і звела з розуму розкутим чином.
Як Politeka повідомляла, що пишногруда дочка Ольги Сумської показала свою красу крупним планом: аж очі розбігаються