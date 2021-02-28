Дочка Олі Полякової Маша показала свій новий образ, здивувавши змінами в зовнішності
Як повідомляє Politeka.net, 15-річна школярка порадувала передплатників в Instagram новим фото.
На знімку довговолоса Маша показала своє несподіване перетворення: дівчина пофарбувала своє русяве волосся в яскраво-рудий колір. Юна красуня явно залишилася задоволена результатом, адже на фото вона завзято посміхається, показуючи на камеру язик.
Знімок зроблений на вулиці на тлі мальовничої будівлі. Маша одягнена в теплий чорний пуховик, проте залишила його розстебнутим.
"Як я вам в рудому. В який колір пофарбували б волосся?",- поцікавилася дівчина у своїх передплатників.
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У коментарях тут же почали обговорювати її новий образ.
"Даааа круто тобі, лисичка", "краще натурального кольору немає", "Машенька, твій природний колір набагато краще був", "класна", "красуня", "дуже тобі красиво. Начебто і завжди такою була", "Язик супер", "до було краще", "насправді вогонь", - пишуть люди.
Відзначимо, що раніше Преображенням своєї дочки похвалилася сама Оля Полякова.
"Я ще й перукар!"- написала вона в Instagram.
Артистка показала фото, на який її дочка Маша позує з яскраво рудими кучерями.
На знімки бурхливо відреагували в мережі.
Нагадаємо, Полякова попрацювала над зовнішністю 15-річної дочки, як вона тепер виглядає: "Я аж оторопіла!".
Як повідомляла Politeka, 15-річна дочка Полякової похвалилася ніжками в короткій сукні, здивувавши незвичними розвагами: "це так красиво".
Також Politeka писала, що Полякова застукала свою 15-річну дочку за витівками на дивані з хлопцем: "Маша...".