Зірка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна покрасувалася перед камерою в жіночному образі з нового концерту
На своїй сторінці в Instagram гумористка показала образ, в якому вона виступала на сцені «жіночого кварталу», і який особливо сильно запав їй в душу. Про це пише Politeka.net.
Нікітіна опублікувала відео, на якому демонструє своє перетворення перед зйомками. Спочатку зірка з'являється перед камерою в звичайному повсякденному образі. Однак потім вона присідає і різко «переодягається» в стильний наряд.
Так, для виступу їй підібрали привабливий ніжно-зелений костюм з короткою обтягуючою спідницею. Оригінальним акцентом стали високі білі чоботи, які зробили образ Нікітіної більш епатажним.
Особливого лиску блондинці надала пишна гламурна укладка.
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На відео Нікітіна старанно позує перед камеру, показуючи спокусливі рухи під музику. Артистка млосно присідає і піднімається вгору, демонструючи грацію справжньої кішечки.
"Кайфую від свого образу на жіночому кварталі", - написала гумористка.
У коментарях люди тут же відреагували на її пост.
"Красивий образ" « "красуня», «дуже класний образ, просто вогонь», «закохався в тебе», «Кайфую від неймовірних форм у Катюші, це все робота над собою», "як цікаво спостерігати, як прекрасна квітка розпускається і ставати ще красивіше, Не зупиняйся, лови момент", - пишуть люди.
Нагадавши, блондинка з " жіночого кварталу "розкарячкувала перед дзеркалом, блиснувши" горішком":"жінка, це дуже гаряче".
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