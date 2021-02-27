Зірка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна покрасувалася перед камерою в жіночному образі з нового концерту

На своїй сторінці в Instagram гумористка показала образ, в якому вона виступала на сцені «жіночого кварталу», і який особливо сильно запав їй в душу. Про це пише Politeka.net.

Нікітіна опублікувала відео, на якому демонструє своє перетворення перед зйомками. Спочатку зірка з'являється перед камерою в звичайному повсякденному образі. Однак потім вона присідає і різко «переодягається» в стильний наряд.

Так, для виступу їй підібрали привабливий ніжно-зелений костюм з короткою обтягуючою спідницею. Оригінальним акцентом стали високі білі чоботи, які зробили образ Нікітіної більш епатажним.

Особливого лиску блондинці надала пишна гламурна укладка.

На відео Нікітіна старанно позує перед камеру, показуючи спокусливі рухи під музику. Артистка млосно присідає і піднімається вгору, демонструючи грацію справжньої кішечки.

"Кайфую від свого образу на жіночому кварталі", - написала гумористка.

У коментарях люди тут же відреагували на її пост.

"Красивий образ" « "красуня», «дуже класний образ, просто вогонь», «закохався в тебе», «Кайфую від неймовірних форм у Катюші, це все робота над собою», "як цікаво спостерігати, як прекрасна квітка розпускається і ставати ще красивіше, Не зупиняйся, лови момент", - пишуть люди.

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