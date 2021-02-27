Красуня Таня Брик з шоу "Супер Топ-модель по-українськи" показала романтичний образ і поділилася корисною інформацією про розлади харчової поведінки

Модель опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

У ньому Брик продовжила свою розповідь про орторексії – розладі харчової поведінки, при якому людина нав'язливо прагне до «здорового харчування», при цьому виходячи за рамки розумного.

Модель поділилася списком ознак, а також тестом, завдяки яким можна розпізнати цей розлад. Вона також порадила людям, які підозрюють у себе цю проблему, звернутися за допомогою до фахівців.

Брик також поділилася власним фото. На ньому красуня сидить в одному з іспанських ресторанів. На ній легка літня блуза з відкритими плечима. Модель тримає в руках келих і задумливо дивиться вдалину.

У коментарях багато обговорювали тему орторексії, проте знайшлися і ті, хто оцінив красу моделі.

"Гублюся в цих очах. Така красива", "дуже красива»," Божечки, яка ж ти красива", - пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що Брик показала знімок, на якому позувала в чорній сорочці, під якою не виявилося білизни.

Дівчина змогла тільки частково закрити бюст, але Брик це зовсім не бентежило. Модель посміхалася, а волосся залишила розпущеним, взявшись за них однією рукою.

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