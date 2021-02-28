Співак Олег Винник приголомшив раптовим одкровенням - зараз він міг би й не співати

Як передає Politeka.net, 47-річний артист розповів у інтерв'ю з Дмитром Гордоном про свої гонорари на початку кар'єри.

Так, вперше слава до Винника прийшла, коли він жив і виступав у Німеччині. Тоді ще молодий Олег виконував ролі в мюзиклах. За словами артиста, графік був скажений, але й доходи, в свою чергу, теж були такими, що міг би купувати оптом квартири в центрі Києва.

"Кожен божий день, вісім шоу на тиждень. Субота та неділя — по два. У понеділок вихідний... Коли я потрапив в "Нотр-Дам-де-Парі", я грав там дві ролі: у другому складі був Фебом і Клопеном... це був початок 2000-х, я отримував зарплату як півквартири на Хрещатику (на місяць,- ред.)", — згадував Винник.

Співак, трохи з досадою, додав, що "якби тоді думав мізками, то можна було накупити квартир тут. І зараз ми б не думали, коли і де будемо співати".

Раніше ми писали, Винник розповів, як гастрольне життя вплинуло на його здоров'я. За словами Олега, спочатку все відчувається, як в "рожевих окулярах", але рано чи пізно ті падають.

"Ніколи не забуду, як з Дніпродзержинського на Житомир... і о 9 ранку. Мене з буса виносили. Винесли, поставили, я перевірив мікрофон, і так і відводять... В душ, помився і на сцену. А потім врешті-решт приходить той момент, коли тебе, бах, і ларингіт вдарив, і все - півконцерта відпрацював... Люди гроші забрали, квитки здали і ще ми три концерти скасували", - збентежив Олег.

Нагадаємо, що Олег Винник і Дорофєєва зчепилися на "Голосі країни", Кароль теж у справі: "я буду боротися!".

Раніше на порталі Рoliteka ми писали, що Олег Винник відверто зізнався, чи робив пластичні операції і чому не старіє.

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