Американська супермодель Белла Хадід, яку пластичні хірурги назвали найкрасивішою жінкою в світі, приголомшила зухвалим образом

Як передає Politeka.net, 24-річна красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в незвичайному вбранні.

Так, модель позувала в екстремальному топі з латексу чорного кольору. Його крихітний розмір вражає: здається, що Белла просто обмотала бюст смужкою клейкої стрічки. Через це груди красуні аж "вистрибнули", позбавивши фанатів дару мови.

Крім того на ній була обтягуюча спідниця з розрізом до стегна та високі рукавички з того ж матеріалу, що й топ. Завершенням образу став чорний чокер на шиї.

Белла розпустила волосся та нанесла яскравий макіяж, підкресливши пухкі губки. Дівчина злегка задерла підборіддя, поставила одну руку на стегно та трохи розставила ніжки.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Потужно 💪🏻"

"моя королева, я так сильно тебе люблю 😩 😭"

"Я хочу одягти це в продуктовий магазин і загадково прогулятися"

"Чесно кажучи, Белла... дай мені віддихатися. Будь ласка 🥵"

"моя жінка😍"

"Чорт, хто знав, що клейка стрічка може бути такою універсальною"

Нагадаємо, пластичний хірург Джуліан де Сільва провів дослідження, розрахувавши ідеальну зовнішність за формулою "золотого перетину", винайденої стародавніми греками. Пропорції обличчя Белли Хадід - розміри і положення губ, носа, підборіддя і лінія щелепи – складають 94,35%. Цей показник найближче до ідеального співвідношення.

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