Пенсійний фонд України розкрив, які пенсії в різних регіонах

Розміри пенсій в Україні в різних областях сильно відрізняються, повідомляти Politeka.net. Так, на Київщині в середньому отримують 4,7 тис.грн, а на Чернігівщині - 2,2 тис. грн.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ПФУ. Така велика різниця утворилася тому, що в Києві найбільша середня зарплата.

Фахівці Фонду назвали середній розмір пенсій в Україні - 3,5 тис.грн. Найбільше отримують судді-67,9 тис. грн, адже у них виплати за особливими правилами.

До слова, українські пенсіонери, у яких пенсії менше 9090 грн, після 1 березня можуть отримати надбавку до виплат у розмірі приблизно 1000 грн.

Перерахунок пошириться на вісім мільйонів українців (з 11,4 млн пенсіонерів), а середній розмір надбавки складе 308 грн.

Раніше ми писали, що після індексації пенсії Мінімальна сума підвищення складе 100 грн. Такі виплати очікуються для людей, у кого розрахунковий розмір 6,3 тисячі грн.

Варто пам'ятати, що індексації підлягає тільки розрахункова за формулою пенсія, доплати за стаж або інші пільги під індексацію не потрапляють.

Щоб знати розмір індексації, потрібно вою розрахункову пенсію помножити на 1,11.

Нагадаємо, на даний момент в законодавстві не встановлено точної дати, коли уряд буде індексувати пенсії. Проте вже подано законопроект про автоматичну індексацію пенсії і вона проходитиме щорічно з 1 березня.

Таким чином, саме закон визначатиме дату збільшення пенсійних виплат.

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