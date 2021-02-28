Син відомого в Україні хореографа зірки шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, танцюрист Грег, показав запальний майстер-клас з хіп-хопа

Як пише Politeka, Грег разом з відомим кінорежисером Марлоном Пенья, станцювали під відомий трек Daddy Yankee "Problema", відео стало доступно на сторінці в Instgaram відомого хореографа(щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

"Коли Марлон і Грег збираються разом ... це ПРОБЛЕМА 🔥 🔥 🔥 # режисер # хореограф", - підписав відео Грег.

Син знаменитості - відомий хореограф, він живе і працює в США. Грег вважається одним з кращих хіп-хоп танцюристів.

Шанувальників розвеселив захоплюючий кліп. Вони написали багато компліментів.

"🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", "Тепер я розумію, чому я не потрапив 😂 😂 😂 😂 # problema", " вібрації від цього🔥", " Краща назва для дуету!", "Ось коли дійсно твориться диво", " Кращий хореограф! 👌 ", "Йо-хоо, Марлон танцює?!?!", "Грег змусив усіх танцювати", - написали захоплені фанати сина знаменитого хореографа.

Відомо, що 90-річний Григорій Чапкіс вже тривалий час перебував у реанімації після ускладнення після пневмонії. Співачка Ленара Османова, вітаючи маестро з Днем народження, який він відзначає 24 лютого, дізналася, що Чапкіс вже три дні як не в лікарні і готовий приймати поздоровлення. Хореографа вже виписали з лікарні і день народження Чапкіс зустрів у домашній обстановці.

Нагадаємо, що внучка Чапкіса з "Танців з зірками" показала, як розслабляється на ліжку в кокетливій позі.

Як повідомляла Politeka, син Чапкіса з " Танців з зірками «показав зворушливі моменти, пережиті з батьком:»ТАТО, люблю тебе...".

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