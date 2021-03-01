Популярна співачка українського походження Віра Брежнєва похвалилася стрункою фігурою

Зірка вражає зовнішністю, адже у свої 39 років залишається все такою ж стрункою і доглянутою, як і багато років тому, передає Politeka.net. Цього разу красуня знову довела, що вік - не перешкода виглядати розкішно.

Так, красуня одягла в'язане плаття, яке сяяло на ній завдяки вплетеним срібним ниткам.

Брежнєва розпустила довге світле волосся. Вона лягла на живіт, блиснувши пружними сідницями.

Зірка прикрила очі з пишними віями, вона показала блакитні тіні на повіках. В руках співачка тримала блиск для губ.

"Між мрією і її реалізацією лежить шлях наполегливої праці заради справи, в яку ти закоханий... 🤍", - написала артистка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 13 тисяч лайків і багато коментарів:

"І головне, щоб не через біль, страждання, вигоряння😂 бо не всі дотягують", " Віра мій ідеал жінки♪ ", "Я досі дивуюся, як у мене збулися найнеймовірніші мрії, дякую праці і руху до мети❤️"," шикарна леді😍 😍 😍 😍"," як завжди красиво"," ви мені сьогодні снилися 😍 люблю вас", " істина!👏 ", "Чарівна Віра🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "шикарна😜 😜 😜", " абсолютна правда! 👏", "❤️❤️❤️ Віра", " Віра гідна найкращого!❤ ❤ ❤ ідеал жінки😍 😘", "чудова, 🙌 з роками як вино - тільки краще", "Красива🔥"," Абсолютна правда! Не уявляю своє життя без викладання англійської!💖💖💖".

Нагадаємо, що Брежнєва похвалилася улюбленою розвагою з Меладзе, здивувавши зовнішністю:"різниці у віці не помітно".

Як повідомляла Politeka, Брежнєва відверто розповіла про те, як їй доводиться "працювати" над відносинами: "гра в одні ворота...".

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