Молдавський співак, екс-тренер "Голосу країни" Дан Балан з дитинства мріяв стати великим артистом

Дан Балан народився в забезпеченій родині дипломата і популярної телеведучої. Батько, Міхай Балан, працював при Посольстві Молдови, а мама, Людмила Балан є зіркою молдавського телебачення. Нещодавно в соціальній мережі Instagram шанувальники представили кадр, на якому показали маленького і подорослішав Дана.

Примітно, що користувачі мережі порівняли чоловіка з колишнім собою, адже позував він в однакових смугастих кофтах. Як видно на колажі, в дитинстві артист був точно таким же усміхненим і позитивним. Його життя змінилося в десять років коли батьки подарували йому акордеон і записали в музичну школу.

Дан швидко освоїв інструмент, паралельно навчився грати на фортепіано та гітарі і став сам складати музику. Зараз чоловік пише вірші, створює свої пісні сам і продовжує розвиватися. Причому з дитинства і до популярності артисту довелося пройти через багато, його група навіть грала на покинутих заводах і будівництвах, щоб надати своїм виступам необхідний антураж.

Днями Дан Балан на Мальдівах виступив на весіллі 34-річної української телеведучої Іванни Онуфрійчук з бізнесменом казахського Походження Алмазом.

Так, в мережі показали кадр, як Балан обіймає подругу нареченої, оперну співачку Ніну Рубан. Фото викликало бурхливу реакцію.

"Браво Дан" « " Ех ти, Дан, що твориш?«,» Пустує«,» Гуляй, поки гуляється«, " ні, Дан! Тільки з Тіною очі сяють!", "Це черговий скандал....", "Хіба когось можна порівнювати з Тіною я нікого не бачу краще і красивіше», «вони самі до нього липнуть, він як чоловік не може їм сказати пішли геть від мене, я не думаю, що він її знайшов в залі це вона його підкараулила», «Ну Дан дає, жодної дівчини красуню не пропустить», «так він фліртує з усіма і так... не пропускає жодної спідниці", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що рідкісні кадри з батьком Дана Балана потрапили в мережу: на кого схожий "Молдавський Серцеїд".

Як повідомляла Politeka, мама Дана Балана після реанімації і боротьби за життя показала, якою була раніше: "дуже переживали".

Також Politeka писала, що мама Дана Балана потрапила в реанімацію, що сталося: «Сильно вдарив...».