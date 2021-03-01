Леся Нікітюк різко стала Гулівером у гримерці перед зйомками

Як повідомляє Politeka.net, у себе в сторіс на Instagram відома телеведуча Леся Нікітюк показала гримерну, в якій були візажисти дуже маленького зросту (щоб подивитися весь ролик, доскрольте сторінку до кінця). Такий ефект вийшов через фільтр, який використовувала гумористка для зйомок свого відео.

Спершу Леся також показала свою гримерку, дівчина розповіла, що сьогодні в студії каналу "1+1" проходять зйомки феєричного шоу "Ліпсінк батл", де Леся також бере участь.

У кадрі Леся у своїй леопардовій сорочці нарозхрист і чорному топіку, вона показала" фей і чародійок "шоу"Ліпсінк батл".

"Вони сьогодні будуть з артистів робити артистів", - заявила Нікітюк.

Леся покрутила камерою, показуючи маленькі фігури візажистів. Одна дівчина притулилася до Лесі, і на відео вона здавалася зовсім малесенькою.

"Оля, Оля, просів шоу-бізнес, але не на стільки ж!",- жартувала далі Леся. Після чого Леся змінила голос і сказала, "Моя зайка, буде мене фарбувати зараз. Дивіться, який мій пупсик маленький, моя хальося…"

В ході відео подружка Лесі Оля просто "вмирала" зі сміху, втім, як і інші учасниці відео.

Нагадаємо, що підхмелена Леся Нікітюк наговорила зайвого матері майбутнього чоловіка: "не треба дивитися ці…".

Як повідомляла Politeka епатажна Нікітюк після важкого ранку вразила спокусливим домашнім вбранням: "Все, як нова копієчка".

Також Politeka писала, що Нікітюк кардинально змінила імідж, вразивши пишною шевелюрою: «подумав, Полякова…».