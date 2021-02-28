Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, похвалилася фігурою в спортивному костюмі

Зірка продемонструвала форми, знімаючи себе в дзеркалі, пише Politeka.net. Артистка активно публікує в Instagram різні кадри свого проведення часу.

Цього разу зірка показала, як виглядає в стильному чорному спортивному костюмі. Андраде присіла навпочіпки, розставивши ніжки. Вона вип'ятила сідниці, обтягнуті тканиною.

Облягаючий топ відмінно підкреслив пишні груди і тонку талію.

Красуня розпустила волосся, і навівши камеру на дзеркало, потрясла сідницями.

Прекрасна Мішель була в зручних кросівках.

Співачка зверталася до стиліста, Христини Алексійчук, яка теж трохи порухалася на камеру, а потім Мішель встала і обійняла приятельку за плечі.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Відзначимо, Мішель Андраде займається спортом, щоб підтримати свою фігуру в ідеальній формі.

Зірка любить рано прокидатися, адже так вважає себе більш продуктивною. Крім того, вдень вона вважає за краще подрімати.

Зірка вважає, що чим більше приділяєш увагу якісному сну і хорошому харчуванню, тим здоровіше будеш.

Найбільш ідеальними вправами артистка вважає вакуум вранці - для преса; присідання — для накачаної і красивої попи; вправи з гантелями — для плечей.

Також красуня любить танці, адже вони тримають в тонусі й розкріпачують.

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