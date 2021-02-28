Спокусливий Ектор обеззброїв теплими кадрами з матусею, дуже схожі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram відомий телеведучий суддя проєкту "Майстер Шеф" показав милі кадри з мамою, а також написав, без чого не відправляється в подорож. Ектор Хіменес Браво полетів з України і знаходиться вдома, в Колумбії, звідки шле чудові кадри, для своїх численних фанатів.

Найважливішими речами для Ектора стали телефон, сонцезахисні окуляри і навушники. У своєму блозі він написав: "Я не вирушаю в подорож без телефону, сонцезахисних окулярів і без навушників 📱 🕶 🎧 ".

Також Ектор поцікавився, без чого у відпустку не їдуть його шанувальники.

Багато хто поділився своїми думками, щодо відпустки. Вони написали, без чого не мислять подорожей.

"Слава Богу, що тільки телефон та окуляри! Боюся, що скоро без щеплень не виїдеш нікуди...", "Без грошей", "Я просто не їду", "Я нікуди не їду нема грошей😂 😂 😂", "Я теж не виходжу без сонцезахисних окулярів", "Телефон, рюкзак, вологі серветки".

Але були й такі, які відзначили, яка красуня в Ектора мама. На другому фото в каруселі Ектор позує зі своєю найріднішою людиною. Жінка просто світиться від щастя.

"Яка радість для мами..😊 ", "Яка милота, з матусею", "Як ви схожі!", "Мама, просто шикарна жінка.", "Дай Боже здоров'я вашій мамі! Відмінно виглядає 👍", - написали фанати.

Ектор відправився у відпустку на свою батьківщину, де встиг засмагнути, покрасуватися на пляжі, погравши м'язами, і подражнивши своїх прихильниць жаркими кадрами.

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Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав занадто особисте фото, викликавши огиду: "Фу, зараз вирве".

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