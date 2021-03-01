Для збереження молодості шкіри обличчя артистки вибирають найдієвіші методи, причому деякі з них працюють неймовірно

У кожної знаменитості є звід обов'язкових правил, завдяки яким вони виглядають значно молодше. Представляємо вашій увазі топ фото зірок, які виглядають помітно молодше свого віку.

Ані Лорак частий гість у косметолога, причому її нова форма губ, скул і носа – є очевидною роботою косметолога, вважають шанувальники. Сама зірка все заперечує і чутки ніяк не коментує. Крім відвідування салону зірка має свої правила по догляду за шкірою:

"Знімати макіяж на ніч, зволожувати шкіру кожен день, робити спеціальні маски і пілінг. Ані робить пілінг один раз на тиждень, а також відвідує лазню. Найчастіше дану процедуру вона проводить за допомогою глини.

Головний секрет молодості шкіри 51-річної Дженніфер Лопес підказав їй її візажист Скотт Барнс. Вона не засмагає, не п'є каву і чай, не курить і відмовилася від алкоголю. Також зірка їсть тільки правильну їжу і багато займається портом.

Лопес фанатично турбується за шкіру і тому завжди зволожує її правильно і навіть запустила в продаж власний косметичний бренд, доводячи дієвість своїх методів.

Світлана Лобода не говорить про відвідування косметолога, але і не приховує, що добре забоїться про себе. Так як артистка також любить і обожнює спорт, вона також має дивно струнку фігуру.

Світлана розповідала, що вона регулярно протирає обличчя кубиком льоду, і вважає це найкращим способом позбавлення від втоми на обличчі: «якщо регулярно – шкіра буде оксамитовою свіжою і рум'яною».

А ось головний секрет краси і молодості Дженніфер Еністон досить простий: менше косметики, менше суєти і занепокоєння і просто більше природності — ось те, що я віддаю перевагу».

Зірка віддає перевагу мікрострумовій підтяжці обличчя, відвідує процедури ультразвукової та лазерної терапії. Також вкрай важливо добре висипатися вночі, точно так же, як і зволожувати шкіру водою. Це забезпечує її додаткове сяйво.

Моніка Белуччі починає свій ранок з контрастного душу. Кілька разів на тиждень актриса робить скраб для тіла. Селебріті відмовляється від уколів краси і не ходить до пластичних хірургів. Вона бажає зберегти красу в природному вигляді. Головні правила зірки в догляді за обличчям-ретельне очищення і зволоження шкіри. Актриса також п'є багато води і турбується про красу своїх губ, щоб вони не обвітрювалися.

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