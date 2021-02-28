Подкопаєва розповіла про свої кроки в бізнес, "до пенсії не можу робити майстер-класи"

Як повідомляє Politeka.net, в одному з інтерв'ю інтернет-програмі "Іспит"Лілія Подкопаєва, олімпійський чемпіон з художньої гімнастики, зізналася, як майже спонтанно вийшла заміж (щоб подивитися весь ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Ведуча програми, Маша Єфросиніна попросила Подкопаєву поділитися своєю історією. І та розповіла, що випадкова зустріч призвела до того, що вона втретє вийшла заміж і навіть народила третю дитину.

Гімнастка переїхала в США у 2017 році. До цього вона вже 20 років працювала в США, де у неї були довгострокові контакти. На той момент у Лілії було двоє дітей - прийомний син Вадим і дочка Кароліна.

Допомогти з переїздом взялися друзі лілії, які попросили бізнесмена Ігоря допомогти. Чоловік не знав, що допомагає олімпійському чемпіону. У пари зав'язався легкий роман. Походи в ресторани, спільна вечеря…

Ліля збиралася поставити крапку в цих відносинах, через те, що хотіла заміж, а Ігор говорив, що не збирається одружуватися.

Однак в один з вечорів, коли Ліля прийняла рішення про розрив відносин, Ігор підніс їй кільце з величезним діамантом і зробив пропозицію.

Зараз Лілія народила дитину Евеліну і щаслива у своєму третьому шлюбі.

В інтерв'ю Лілія зізналася, що вважає життя великим подарунком, і все що в ній відбувається - це чудеса.

Також гімнастка зізналася, що чоловік допомагає їй освоїти бізнес, тому як вона "не може до пенсії проводити майстер-класи": "В силу того, що у нас маленька дитина, і мені не 18 років, то пріоритети змінюються".

Нагадаємо, що чоловік Кухар з "Танців з зірками" похвалився дружиною в незвичайному образі: кадри перетворення.

Як повідомляла Politeka, що вагітна дружина Павлика без сорому показала значний живіт і бюст, вразивши зізнанням.

Також Politeka писала, що незаміжню дочку Сумської обхопив за сідниці відомий росіянин, фото облетіло мережу: "відмінна пара".