Дружина відомого ведучого Володимира Остапчука показала пікантне відео на піску
Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instgaram Христина Гірник показала уповільнене відео, на якому ступає по піску. У кадр потрапили тільки стопи Христини з вигадливою ланцюжком на лівій нозі (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).
"Насолоджуючись стежками свого життєвого шляху!",- написала Христина.
Христина пройшла по незайманому піску, залишаючи на ньому свої сліди кілька кроків, і повернулася назад.
Відео по всій видимості було знято на Мальдівах, де пара відпочивала тривалий час, поки Україну "засипало" снігами.
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Шанувальники зізналися, що відео дуже красиве, як і спокусливі ніжки Христини:
"Відео космос 🔥", " чарівно😍 😍 😍 😍 😍", " хороша ідея, відео 💥 все з прекрасним смаком, естетичну насолоду👌 🌷 🤗 💛", " якщо понюхаю п'яту, даси десятку?", "Неймовірна❤️" - відписали шанувальники дружини зіркового телеведучого.
Раніше ми писали, що 33-річна юрист Христина Гірник розповіла про своє бачення жінки, і як вона вважає потрібно чинити, щоб не перетворитися на "порожній глечик". Христина розповіла, що жінка рано чи пізно вигорає, або стає порожньою, якщо втрачає себе і повністю розчиняється у своїй половинці або дітях. Важливо займатися своєю справою, необов'язково роботою.
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