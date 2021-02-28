Дружина відомого ведучого Володимира Остапчука показала пікантне відео на піску

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instgaram Христина Гірник показала уповільнене відео, на якому ступає по піску. У кадр потрапили тільки стопи Христини з вигадливою ланцюжком на лівій нозі (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

"Насолоджуючись стежками свого життєвого шляху!",- написала Христина.

Христина пройшла по незайманому піску, залишаючи на ньому свої сліди кілька кроків, і повернулася назад.

Відео по всій видимості було знято на Мальдівах, де пара відпочивала тривалий час, поки Україну "засипало" снігами.

Шанувальники зізналися, що відео дуже красиве, як і спокусливі ніжки Христини:

"Відео космос 🔥", " чарівно😍 😍 😍 😍 😍", " хороша ідея, відео 💥 все з прекрасним смаком, естетичну насолоду👌 🌷 🤗 💛", " якщо понюхаю п'яту, даси десятку?", "Неймовірна❤️" - відписали шанувальники дружини зіркового телеведучого.

Раніше ми писали, що 33-річна юрист Христина Гірник розповіла про своє бачення жінки, і як вона вважає потрібно чинити, щоб не перетворитися на "порожній глечик". Христина розповіла, що жінка рано чи пізно вигорає, або стає порожньою, якщо втрачає себе і повністю розчиняється у своїй половинці або дітях. Важливо займатися своєю справою, необов'язково роботою.

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