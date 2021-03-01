Зірка Холостяка, переможниця шоу Даша Квіткова показала, як поправилася за час вагітності

Даша вирішила розповісти у відпустці, як змінилася її фігура за період вагітності і що вона тепер відчуває, приймаючи нову себе. Два дні тому Квіткова розповіла про те, як у неї з'явився целюліт і помітно округлилася фігура. В цей же раз дівчина зробила акцент на вазі.

"Перестала зважуватися, так як вже важко тримати тіло на ногах, чи то ще буде ... по відчуттях, я важу 80 кг вже ... при цьому на їжу я не налягаю – просто їм три рази в день», - розповіла Даша.

Також вона зазначила, що навіть в штани свого костюма не влазить і довелося показувати на собі тільки кофту. Попередній пост дівчина супроводила ніжним кадром з ліжка, на якому позувала в простому ліфчику без принтів.

До цього пост, який розмістила вагітна переможниця Холостяка стосувався усвідомлення.

Усвідомлення щастя, життя в сьогоденні і прийняття того, що оточує тебе в даний момент. Така філософія щастя багатьом припала до душі. Даша сказала, що обожнює здатність бути щасливими абсолютно скрізь.

"Насолоджуватися, цінувати кожен день і отримувати максимум задоволення від того, що ми маємо. Не приймати як належне, а жити з великою вдячністю всередині", - написала Даша.

Нагадаємо, що "Холостяк" Добринін викликав бурю емоцій пікантним фото з вагітною дружиною на відпочинку: "Дивіться, яка..."

Як повідомляла Politeka вагітна дружина "Холостяка" Добриніна засвітила своє багатство в одній білизні, чоловік не витримав.

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна страждає від целюліту і набряклих ніг, особисті фото: "попрощалася з талією...".