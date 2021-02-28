Зірка Холостяка, переможниця шоу Даша Квіткова поділилася ніжним сімейним фото з чоловіком з ліжка

Даша і Микита проводять насичену подіями відпустку в Єгипті, де разом з друзями веселяться по повній програмі. Незважаючи на це, пара встигає поповнювати контентом свій Instagram, де шанувальники масово захоплюються парою.

Кілька годин тому Квіткова вирішила також поділитися романтичним постільним фото з чоловіком, у якого сиділа на руках. Дівчина в одному ліфі на тонких лямках і білих штанях притулилася в ліжку до чоловіка. Сам Микита радісно посміхався і позував на камеру, притримуючи вагітну дружину.

У коментарях користувачі обговорили новий знімок і заодно засипали щасливих майбутніх батьків новими привітаннями:

"Вам не здається що Микита трохи поправився теж)))?; Здається що у Вас подвійна. На 20 тижнів такий великий вже😍; наймиліша беремяшка💔; ви любов❤️ такі милі😍 клааасс)))❤️; дуже красиво😍 🔥; скільки тепла на фото; дуже мило❤️; принадність, приклад всім чоловікам, як потрібно любити...».

Також Даша вирішила розповісти у відпустці, як змінилася її фігура за період вагітності і що вона тепер відчуває, приймаючи нову себе. Два дні тому Квіткова розповіла про те, як у неї з'явився целюліт і помітно округлилася фігура. В цей же раз дівчина зробила акцент на вазі.

"Перестала зважуватися, так як вже важко тримати тіло на ногах, чи то ще буде... по відчуттях, я важу 80 кг вже... при цьому на їжу я не налягаю – просто їм три рази в день», - розповіла Даша.

Також вона зазначила, що навіть в штани свого костюма не влазить і довелося показувати на собі тільки кофту. Попередній пост дівчина супроводила ніжним кадром з ліжка, на якому позувала в простому ліфчику без принтів.

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