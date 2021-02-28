Відома співачка Мішель Андраде похвалилася запальним відео з пончиками на таці

Як повідомляє Politeka.net, підопічна Потапа, відома співачка Мішель Андраде, яка стиглася з Позитивом настільки, що знялася з ним не тільки в кліпі, але і як ведучі в українській версії "Орла і решки", показала свої пончики в сторіс на Instagram, і станцювала з ними (щоб подивитися весь ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Молоденька дівчина з'явилася на кадрах зі спини. Вона танцює під трек "Love you like song" яку в оригіналі виконує співачка Selena Gomez.

Мішель в коротенькому піджаку і мініспідниці. Піджак дівчина скидає з плеча, демонструючи ідеальні вигини в чорному вишуканому топіку. Образ доповнюють ботильйони на підборах і колготки в сіточку.

Мішель покружляла з підносом на якому лежали в рядочок виставлені пончики, запропонувавши переходити і дивитися її на TikTok.

Варто сказати, що Мішель має чудову постать. Її фігурка ідеальна, тим більше відомо, що дівчина постійно тренується в спортзалах, на тренажерах і навіть з гирями.

Красуня заворожує шанувальників, не надто хвилюючись про те, що крім армії фанатів має також армію хейтерів, які намагаються вивести її з рівноваги.

"У кожного свій шлях", вважає красуня, відповідаючи на провокаційні питання.

Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде вразила позою, похвалившись сідницями на камеру:"Прекрасна Мішель".

Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа Андраде побешкетувала з подружкою в спортзалі, засвітивши ідеальну фігурку:"ми не тільки...".

Також Politeka писала, що Позитив зухвало затроллив ненафарбовану Каменських із зубною щіткою, Потап оцінить: "коли копія краще оригіналу".