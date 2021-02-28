Російська зіркова пара Алла Пугачова і Максим Галкін показали свої почуття на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку доньки Галкіна і Пугачової Лізи у соцмережі.

Так, у мережі з'явилось відео, на якому російські артисти обіймаються і цілуються. Щоб переглянути запис, доскольте новину до кінця.

На відео пара посміхається, а Пугачова сідає Галкіну на руки.

"Щастя - це просто притулитися до того, хто дуже дорогий і кого ти любиш", - йдеться у підписі до відео.

"Мій коханий", - ніжно сказала співачка про Галкіна та обійняла його.

У відповідь на це артист взяв келих, промовив тост за свою дружину та поцілував її.

"Аллусічка, за твоє здоров'я", - сказав він.

У коментарях російській зірковій парі побажали щастя та здоров'я, однак були і ті, хто акцентував увагу на великій різниці у віці між закоханими.

"Онук і бабуля", "Алла Борисівна! Ви чудово виглядаєте! Ви у нас всіх єдина і неповторна!", "Приємно дивитись, довго-довго хай триває ваше щастя! Обожнюю вас", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що усміхнена Пугачова перестаралася з пластикою, від зморшок не залишилося і сліду:"починається весна".

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