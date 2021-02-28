Ані Лорак після презентації кліпу поділилася новим образом зі зйомок

Кілька днів тому вперше в 2021 році співачка випустила свій перший кліп до ліричної композиції. За словами самої артистки, її пісня і кліп – це щось на зразок нагадування про кохання, де важливо не забути про єдність з партнером і правилі: третього бути там не повинно.

В основі сюжету лежить любовний трикутник, заснований на особистій історії. У кліпі Ані Лорак вперше зіграла саму себе-артистку, яка зі сцени камерного залу транслює історію свого життя. Один з образів співачки був дуже популярний і обговорюємо серед фанатів.

Спеціально з цього приводу помітно помолоділа артистка виклала фото зі своїм перетворенням. Вона позувала в чорному блискучому вбранні з асиметричним декольте і глибоким вирізом в цілому.

«"Наполовину" відкриває нову главу в моїй творчості☺️ велика подяка всій команді, яка створювала цей шедевр», - написала співачка.

"Кароліна, ви така красива в кліпі! Дуже сподобалася композиція!❤ ️ ; Неймовірна пісня! З прем'єрою, дорога 💘; нехай нова глава подарує вам тільки позитивні емоції і не заподіє болю 😔; шалено сподобався і кліп і сама пісня, просто шедевр, на повторі з дня прем'єри♥️; Ух🔥 ані, це не межа! Яка жінка! Красуня наша! Ми всі дуже раді, що нова глава у вашій творчості відкрита!; Яка ж ви неймовірна 💔 та почнеться нова ера🙏 🏻».

До цього ми писали, що Ані Лорак випустила новий кліп, в якому постала в абсолютно новому образі. У пабліку» Зірковий шлях " на Instgaram порівняли образ двох співачок.

Ані Лорак приміряла несподівану зачіску-ультракоротке каре з чубчиком. Таку ж носить вже тривалий час Ліда Лі, молода підопічна Дмитрі Монатіка. "Для Ліди Лі стрижка давно стала невід'ємною частиною її образу", - пишуть в пабліку.

Раніше ми писали, що підопічна Монатіка в купальнику розохотила апетитним виглядом ззаду: "пустотливий пірожочек!".

Як повідомляла Politeka, Лорак після розлучення з невірним чоловіком приголомшила новиною: "завжди перемагає любов…».

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