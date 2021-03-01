Малолітня дочка Євгена Кошового знялася в подорослішала фотосесії, фанати в захваті

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instgaram Варвара розмістила кілька фото з модним каре підставивши на суд глядачам свої пухкенькі губки. У кадрі подорослішала та осміліла дівчина відкинула назад голову, млосно відкривши рот.

Красуня підфарбувала матовою рожевою помадою губки, і зробив невеликий акцент на трохи розкосих очах. Дівчині 13 років, але вона вже популярна попри те, що її батько скаржився на хейт у бік дочки.

У дівчини багато шанувальників. Варвара вже не раз з'являлася на публіці, беручи участь у проєкті "Розсміши коміка. Діти", де виграла 20 тисяч грн, а також у проєкті "Голос. Діти".

За сторінкою дочки знаменитого коміка стежить ні багато ні мало для 13 - ти річної дівчинки, - понад 12 тисяч фанатів.

Вони оцінили фотографії та прокоментували кожен на свій лад:

"Варя, ти на Голосі стесняшка і плачеш, а тут на фото поводишся як БИЧ", "Барбі?😍 ", "Фотки клас😍", "Сонечко❤❤️"," Прекрасна 😻", "Ох Варя яка ти😍 💓", "Красуня!!!😍 😍 😍 ", "Ти така красива❤️❤️❤️❤️", "що за зірка 🌟", "Ти так покращала, така красива😍❤️", "Просто нереалка".

Нагадаємо, що 13-річна дочка Євгена Кошового з " Квартал 95 "привела в будинок бойфренда:"зарано, так".

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