Погода в Україні 1 березня буде сонячною, але прохолодною

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, весна нагряне в Україну, давши українцям можливість перепочити від дощів і морозів. Перший день весни буде сонячним і сухим. При цьому буде прохолодно.

Так, у західних областях температура повітря прогріється до 3-6 градусів. Буде сухо і сонячно. Відмінний час для піших прогулянок. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура може піднятися до 7-9 градусів тепла.

У центральних областях буде прохолодніше. Вдень там очікується 2-5 градусів тепла. Вночі температура опуститься до 0. У Києві 1 березня буде холодно, а вночі можливий мокрий сніг.

На Сході температура повітря опуститься до 2-4 градусів, вночі можливі невеликі заморозки. Вночі в регіоні може пройти мокрий сніг.

Холодно буде і в південних регіонах. Вдень температура повітря там опуститься до 3-5 градусів, а вночі похолодає до -1 градуса.

Варто відзначити, що в найближчі дні в Україні очікується невелике потепління. Температура повітря в окремих регіонах підніметься до 9 градусів. Практично на всій території України буде сухо за винятком східних областей.

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