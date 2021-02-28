Українська співачка Оля Полякова вирішила підігріти інтригу поцілунком з колегою по сцені

Кожен ефір шоу» Маска " дивує користувачів мережі своєю відвертістю, стилем і пікантними витівками журі, які не можуть всидіти на місці. Цього разу не обійшлося без неоднозначних моментів. У мережі шанувальники опублікували кілька несподіваних кадрів.

Після завершення виступу мужнього Носорога між Поляковою і Каменських сталася маленька суперечка. Справа в тому, що артист, який ховається під маскою, виконав композицію "Вище неба", яку присвятив Поляковій. Сама артистка не повірила і натякнула, що мова тут про Каменських.

Розгорілася жартівлива суперечка про ревнощі, на що один із суддів проекту порадив колегам артисткам просто поцілуватися, адже битися вони не стануть. Артист жартома заявив: добре, що він сидить між жінками і вони не зможуть побитися. Однак зірки відразу відмахнулися: якби вони сиділи поруч, то давно б злилися в поцілунку.

Так і сталося після заяв судді, що і вразило мережу.

До цього у себе в Instagram артистка опублікувала серію фото, зроблених в студії. Співачка приміряла п'ять різних образів, які наробили шуму в мережі.

"Мені подобається бути різною! А в якому образі вам зайшло??? 12345?",- підписала фото зірка.

У коментарях співачці залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Всі образи дуже круті!", "Все вогонь",» Полякова найкраща«,» неймовірно красива«,» схожа на африканку«,» 2 на Моніку Беллуччі«,» 4 на Каменських схожа))«,» всі дуже хороші, але 5-ий найефектніший для мене«, " з будь-якого страшка, зараз!!! Можна зліпити що завгодно", - пишуть користувачі Мережі.

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