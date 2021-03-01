Український шоумен Юрій Горбунов показав, як він проводить вихідні у сімейному колі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артиста у соцмережі.

Так, в акаунті Горбунова з'явилось фото, зроблене його дружиною - відомою українською телеведучою Катериною Осадчею.

На новій світлині Горбунов стоїть до камери спиною, а у нього на шиї в цей час сидить син.

"Неділя! Де дитина проводить час!? Правильно - в тата на шиї!! Фото by мама", - написав він під знімком.

У коментарях фоловери висловили захоплення родиною Горбунова, однак були і ті, хто аж ніяк не оцінив нову світлину.

"Чудове" фото. Навіщо таке показувати?", "Згадалась чомусь фраза з "Моя прекрасна няня": "А ви що і спите в костюмах?", "Юрій, ви такий чудовий, бачила інтерв'ю з вами і думала, як може людина, яка всього досягла, бути одночасно такою простою і відкритою", "Ну класно ж", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, щоГорбунов показав свою дружину Катю Осадчу в домашній обстановці і без макіяжу. Знімок зроблений в домашній обстановці на тлі столу і картини. Подружжя ніжно обнялися і не можна не звернути уваги на те, що телеведуча позувала практично без макіяжу, що тільки підкреслило її природну красу.

Нагадаємо, що Горбунов запалив на репетиції нового шоу, розбурхавши Саніну з " Танців з зірками».

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Також на сайті Pоliteka ми розповідали, що Юрій Горбунов став приборкувачем вогню, Осадча встигла все зняти.