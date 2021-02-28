Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила хижою красою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в дуже спокусливому вигляді. Леся була одягнена в шкіряне міні і леопардову блузу. На голові у телеведучої красувався ефектний хвіст. Частина волосся при цьому залишилася розпущеною.

Красуня стояла біля столу, злегка на нього спершись і виставивши вперед свій бюст. Виглядала Леся неймовірно спокусливо.

"Мяу", - підписала фото зірка.

У коментарях ефектній блондинці залишили масу приємних слів.

"Моя Багіра", "яка ж ви красива", "Шикарно", "красива кішечка", "Леся, це не просто мяу... Тут сміливо Ррррр...", "І куди там мяу?? Там тікай Мауглі... Багіра на полювання вийшла!", "Супер, Леся», «Тигриця», «цікава дівчина в цікавому місці», "до березня кішечка готова", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Лесі Нікітюк 33 роки. Вона стала відомою після вдалого виступу на шоу «Розсміши коміка». Після її покликали працювати на телебачення, де вона спочатку стала ведучою «Орел і решка», а після стала вести всі топові шоу на «Новому каналі». Нікітюк дуже популярна в мережі. В Instagram на неї підписано 3,6 мільйонів людей.

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