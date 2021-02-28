Популярна українська співачка Наталія Могилевська приголомшила моложавим видом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала селфі, на якому можна розгледіти її обличчя. Красуня позувала з яскравим макіяжем, який підкреслив її виразні очі. Погляд шанувальників прикували пухкі губки зірки, які вона покрила рожевим блиском. Варто відзначити, що виглядала Могилевська років на 30.

"Завтра перший день весни і перший концерт цього року. Я сумувала, всім тепла. Полтава, до зустрічі завтра ввечері. А як ви зустрічаєте весну?",- підписала фото співачка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Хочу побажати Вам удачі на початку шляху. Ви супер і так тримати", "Наташа, весни і тепла Вам! Ви моя улюблена співачка!", "Боже, яка красива», «Супер дівчина класна співачка», «які у Вас гарні очі», "цукерка", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Наталія Могилевська позувала для фото в стильному вбранні. Співачка сиділа на підлозі. На ній були сині штани, біла блузка з глибоким декольте і піджак в клітку, недбало накинутий на одне плече. Біля артистки на підлозі лежав капелюшок. Зірка посміхалася і виглядала щасливою.

Нагадаємо, що 45-річна Могилевська задерла платтячко, довівши, що ще о-го-го: "Так віє молодістю...".

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