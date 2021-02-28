Красуня Таня Брик з шоу "Супер Топмодель по-українськи" показала пристрасний образ і розповіла про види насильства

Дівчина вирішила просвітити шанувальників, і роз'яснити різницю між сексуальним насильством і БДСМ. Як пише Politeka.net, у своєму блозі на Instragram Тетяна детально описала, що означає Насильство і БДСМ.

Таня пише, що коли відбувається акт, коли нав'язується чужа воля, а ваша пригнічується. Коли присутня заборона на свободу пересування, і використання різноманітних пристосувань без згоди, а також присутній фізичне насильство, то це не входить в поняття БДСМ.

За словами моделі, БДСМ, коли все перераховане вище відбувається за згодою обох учасників процесу.

Шанувальники Тетяни оцінили вагомість даної інформації, і визнали за необхідне прокоментувати її, також запропонувавши нові теми для обговорення:

"Дуже добре все розписано", "Красуня😍❤️", "Насправді у багатьох немає повинні знань і через це проблеми. Тому цей пост дуже корисний. 👏 ❤", "Таня, ти молодець!🔥", "Таня, а може написати пост про РПП?🖤", "Таня, а може наступний пост напишеш про РПП💛", - подякували фанаті, попросивши продовжувати просвітницькі пости.

Нещодавно модель опублікувала цікаву розповідь про хворобу під назвою орторексія - розладі харчової поведінки, при якому людина нав'язливо прагне до «здорового харчування», при цьому виходячи за рамки розумного.

Модель поділилася списком ознак, а також тестом, завдяки яким можна розпізнати цей розлад. Вона також порадила людям, які підозрюють у себе цю проблему, звернутися за допомогою до фахівців.



Нагадаємо, що Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" кокетливо відкрила плечики, приворожити невимушеним виглядом.



Як повідомляла Politeka, Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" без білизни виставила напоказ бездоганне тіло: "Дайте організму ...".



Також Politeka писала, що Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" розкрила сумну правду про модельних школах: "Будь ласка, розповсюдьте".