Красуня Таня Брик з шоу "Супер Топмодель по-українськи" показала пристрасний образ і розповіла про види насильства
Дівчина вирішила просвітити шанувальників, і роз'яснити різницю між сексуальним насильством і БДСМ. Як пише Politeka.net, у своєму блозі на Instragram Тетяна детально описала, що означає Насильство і БДСМ.
Таня пише, що коли відбувається акт, коли нав'язується чужа воля, а ваша пригнічується. Коли присутня заборона на свободу пересування, і використання різноманітних пристосувань без згоди, а також присутній фізичне насильство, то це не входить в поняття БДСМ.
За словами моделі, БДСМ, коли все перераховане вище відбувається за згодою обох учасників процесу.
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу: "25-річні позаздрять"
Комаров зі "Світ навиворіт" потрапив у неприємну ситуацію на борту літака: кадри конфузу
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Масштабна ДТП на українській трасі, є загиблі: кадри з місця страшної аварії
Шанувальники Тетяни оцінили вагомість даної інформації, і визнали за необхідне прокоментувати її, також запропонувавши нові теми для обговорення:
"Дуже добре все розписано", "Красуня😍❤️", "Насправді у багатьох немає повинні знань і через це проблеми. Тому цей пост дуже корисний. 👏 ❤", "Таня, ти молодець!🔥", "Таня, а може написати пост про РПП?🖤", "Таня, а може наступний пост напишеш про РПП💛", - подякували фанаті, попросивши продовжувати просвітницькі пости.
Нещодавно модель опублікувала цікаву розповідь про хворобу під назвою орторексія - розладі харчової поведінки, при якому людина нав'язливо прагне до «здорового харчування», при цьому виходячи за рамки розумного.
Модель поділилася списком ознак, а також тестом, завдяки яким можна розпізнати цей розлад. Вона також порадила людям, які підозрюють у себе цю проблему, звернутися за допомогою до фахівців.
Нагадаємо, що Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" кокетливо відкрила плечики, приворожити невимушеним виглядом.
Як повідомляла Politeka, Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" без білизни виставила напоказ бездоганне тіло: "Дайте організму ...".
Також Politeka писала, що Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" розкрила сумну правду про модельних школах: "Будь ласка, розповсюдьте".