Підопічна Дмитра Монатіка, зірка "Голосу країни" Ліда Лі порадувала шанувальників жаркими образами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала два фото, зроблені на званих вечорах. На першому співачка позувала у світлій сукні. Вона підняла руки, завороживши своїми спокусливими формами.

На другому знімку красуня позувала в ефектному комбінезоні з вирізом на животі. Чорне вбрання підкреслило ідеальну фігурку Ліди. Артистка засвітила животик, привертаючи до себе погляди оточуючих.

"Ви навіть не уявляєте яке цікаве, масштабне, інтригуюче шоу @lipsyncbattle_ua вас чекає. Сьогодні відвідали презентацію майбутнього проекту і це тотальний захват. А ви поділитеся зі мною, який образ з двох Вам сподобався більше?",- підписала фото Ліда.

У коментарях юній зірці залишили кілька приємних відгуків.

"Ви виглядали краще за всіх", "кожен образ неймовірний», «обидва варіанти, але 1, Як на мене ідеальне попадання", "обидва вау! Але перший прям вогонь», «все шик», «найяскравіша», "Діва", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ліда Лі прославилася завдяки участі в 10 сезоні шоу "Голос країни". Вона вибрала команду Дмитра Монатіка. Пізніше артист вирішив продюсувати талановиту дівчину.

Нагадаємо, що підопічна Монатіка в лосинах енергійно покрутила "горішком" заради ідеальних форм:"Давайте разом".

Як повідомляла Politeka, підопічна Монатіка в купальнику розохотила апетитним виглядом ззаду: "пустотливий пірожочек!".

Також Politeka писала, що підопічна Монатіка розбурхала ідеальною фігуркою в мікробікіні:"Дастіш фантастіш".