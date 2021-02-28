Телеведуча Катя Осадча похвалилася стильним образом на зйомках
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фото, зроблені на зйомках. Телеведуча була одягнена в світлий костюм, зроблений під ретро. Штани з високою посадкою підкреслили талію Осадчої, а глибоке декольте зробило акцент на її бюсті. Традиційна шапочка завершувала образ.
"Знімаємо наступний випуск Світського життя. А що робите ви в цей недільний вечір?",- підписала фото Осадча.
У коментарях телеведучій залишили масу приємних слів.
"Що за прекрасний юнга", "яка ви красуня", "Супер", "Наряд дуже стильний", "Ваші образи завжди неповторні", - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, Катя Осадча веде програму "Світське життя" з 2005 року. Правда, перш ніж потрапити на "1+1" Осадча працювала з цим проектом на "Тонісі", і "Першому національному".
Раніше ми писали, що Катя Осадча зустрілася з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. На зустріч телеведуча прийшла у вельми оригінальному вбранні. Осадча зробила зачіску, яка сильно нагадувала стиль Юлії Тимошенко. Скромну сукню доповнювали хуліганські черевики білого кольору.
Нагадаємо, що Осадча в ультра-короткому вбранні покрасувалася перед Потапом, Горбунов заворушився: "Ох, Катя!".
Як повідомляла Politeka, Осадча вразила рідкісним сімейним фото, Горбунову пощастило з тещею: "Так ось в кого Катя така...".
Також Politeka писала, що Осадча ошелешила зміною образу, блиснувши до болю знайомою українцям косою: "на Тимошенко схожа!".