Юна донька української телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл показала, як вона проводить час на вечірці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Злати у соцмережі.

Так, донька Фреймут запостила у своєму акаунті сторіс з вечірки, на якій, за її словами, їй було "тяжко" знаходитись. Вся справа в тому, що на заході грала російська музика, а дівчина її взагалі не сприймає.

"Я досі не слухаю російську музику, тому я мала важкий час тут", - написала вона.

При цьому дівчина активно підспівує та підтанцьовує, а також "запросила" у кадр свою подругу.

На наступній сторіс дівчина позувала у стильній чорній сукні біля входу в готель.

Як відомо, Злата Мітчелл - це старша дочка відомої української телеведучої Ольги Фреймут. Дівчинку вона народила від британця, з яким зустрічалася, коли жила в Лондоні. Відомо, що Злата захоплюється танцями і вже брала участь у різноманітних конкурсах і проєктах.

Раніше ми писали про те, як Злата святкувала своє 15-річчя. На вечірці були присутні її друзі, а також на захід запросили фотографа. Дівчинці урочисто винесли святковий торт та заспівали "Happy birthday to you".

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