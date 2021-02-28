Юна донька української телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл показала, як вона проводить час на вечірці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Злати у соцмережі.
Так, донька Фреймут запостила у своєму акаунті сторіс з вечірки, на якій, за її словами, їй було "тяжко" знаходитись. Вся справа в тому, що на заході грала російська музика, а дівчина її взагалі не сприймає.
"Я досі не слухаю російську музику, тому я мала важкий час тут", - написала вона.
При цьому дівчина активно підспівує та підтанцьовує, а також "запросила" у кадр свою подругу.
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На наступній сторіс дівчина позувала у стильній чорній сукні біля входу в готель.
Як відомо, Злата Мітчелл - це старша дочка відомої української телеведучої Ольги Фреймут. Дівчинку вона народила від британця, з яким зустрічалася, коли жила в Лондоні. Відомо, що Злата захоплюється танцями і вже брала участь у різноманітних конкурсах і проєктах.
Раніше ми писали про те, як Злата святкувала своє 15-річчя. На вечірці були присутні її друзі, а також на захід запросили фотографа. Дівчинці урочисто винесли святковий торт та заспівали "Happy birthday to you".
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