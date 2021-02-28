Рок-виконавиця, солістка групи The Hardkiss і півфіналістка шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна порадувала фанатів обнімашками з партнером по паркету

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс Instgaram Саніна розповіла, що шанувальники закидали її питаннями, де подівся Дмитро. У короткому відео Юлія показує, як Дмитро Жук заходить в кімнату до Саніної, і обіймає її за шию, з криками: "А ось він я".

Юлія розповіла, що у Діми все добре, він живий, здоровий, танцює, (іноді кричу "Вааа", - вставив хореограф). "Ми не посварилися! Все добре!",- запевнила фанатів Юлія Саніна.

Дмитро розсекретив своє зникнення: "Ми готуємо для вас сюрприз, просто!"

Завзяте відео напевно сподобалося шанувальникам. Веселі товариші були раді зустрічі один одного, вони щиро обіймалися, немов справжня пара.

Раніше Юлія Саніна дала волю своїм почуттям. Співачка зробила фото на підвіконні, спокусливо закинувши руки за голову і злегка розставивши ноги. На ній невимушений наряд у вигляді вільних джинсів з дірками на колінах і білої сорочки.

Ґудзики на сорочці виконавиці застебнуті в довільному порядку, оголюючи її підтягнутий животик. На поясі виконавиці дивним чином був зав'язаний пояс, прикрашений безліччю блискучих підвісок.

Нагадаємо, що Саніна з "Танців з зірками" перетворилася на зухвалу спокусницю, засвітивши рельєфний животик: "Ну, це капець".

Як повідомляла Politeka, Юлія Саніна з "Танців з зірками" приголомшила фанатів сумною звісткою: як раніше вже не буде.

Також Politeka писала, що Саніна з "Танців з зірками" і її чоловік здивували знімком з юною красунею: "дуже схожа, начебто сестра або дочка».