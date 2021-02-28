Популярна співачка Тіна Кароль показала кадри, зроблені під час її подорожі до Африки

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала ролик, в якому показані пригоди Тіни Кароль в Африці. Як відомо, артистка їздила туди відпочивати разом зі своїм сином. Також зі співачкою їздила команда, яка знімала їх подорож на камеру.

"Знайомтеся, це Намібія і фільм про нашу подорож, яка подарувала відчуття внутрішньої свободи. Давайте жити в сьогодні, воно прекрасно, його потрібно любити. Будуйте великі плани. І кроки до цих планів не на надіях, а в діях і вчинках. Щоденних. Тоді все вийде. Чудо всередині кожного з нас. Любіть людей, даючи їм свободу. Любіть свою свободу", - підписала відео зірка.

У коментарях шанувальники стали обговорювати опублікований ролик.

"Нарешті", "естетика в кожному кадрі, і яка ж естетична Тіна, навіть коли без образу і макіяжу, така своя", "Така неймовірна краса там", "Нереально", "які класні кадри з коптера", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що нещодавно Тіна Кароль кардинально змінила свій імідж, пообіцявши провести ребрендинг свого артистичного образу. Вона випустила зухвалий кліп "Скандал", який підірвав мережу.

Нагадаємо, що казково красива Кароль зізналася, що знайшла щастя: «це реально подарунок небес».

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