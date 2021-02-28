Популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва засвітилася в обіймах молодого блогера

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram блогер і тіктокер Олег Машуковський опублікував фото і відео, зроблені на презентації шоу «Ліпсінк батл». Красуня Астаф'єва в сукні з неймовірно глибоким декольте розтанула в обіймах блогера. Незважаючи на те, що хлопець ще зовсім юний, видно, що між зірками справжня хімія.

Парочка записала відео, на якому Машуковський відверто фліртував з Дашею.

«Я знаю, що хочеш da_astafieva», - підписав відео Олег.

У коментарях шанувальники стали обговорювати яскравий дует. Багато хто пригадав Машуковському, що нещодавно він записував подібні ролики з Тіною Кароль.

"Машуковський будь-яку закадрить», «ви прям виглядаєте разом», «100 раз подивилася», «Уф, жарішка», "підходите один одному)", "була Тіна, тепер Астаф'єва. Хто далі?", "Вчора тільки переглядала Свінгери 1 і 2 частина. Зрозуміло, чого вона хоче", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Даша Астаф'єва на презентації виглядала незрівнянно. Вона зібрала волосся, щоб нічого не відволікало уваги від її бездонного декольте. Як відомо, красуні є, чим похвалитися. Образ завершував акуратний ланцюжок на шиї.

Нагадаємо, що соковита Астаф'єва відчинила плащик, засвітивши дещо цікаве: "закохана в...".

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва показала свою розкіш у величезному декольте:"піднімає не тільки настрій".

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