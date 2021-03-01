Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес вразила фізичною формою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому постала у вельми спокусливому образі. 51-річна зірка одягла непристойний купальник, який практично нічого не зміг приховати. Актриса сіла на підлогу і сфотографувала себе в дзеркалі.

Варто відзначити, що Лопес була без макіяжу, а на її голові красувалася неакуратна гулька. Однак вся увага була прикута до пружного тіла красуні. Бюст Лопес сильно пережався купальником, в результаті чого мало не випав з екстра-декольте. Апетитна "п'ята точка" була схожа на підсмажену булочку. Все тіло співачки було напружене, в результаті чого виглядало дуже атлетично.

У коментарях зірці залишили масу приємних слів.

"Занадто гаряче", "яка красива", "це просто вогонь!", "Джен, ти богиня", " я можу дивитися на це тіло вічно. Як тобі вдається тримати себе в такій формі», "приберіть дітей від екранів", - пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що Лопес завжди намагається виглядати на всі 100%. Вона багато займається спортом, тому може собі дозволити хвалитися тілом в мініатюрному купальнику.

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".

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